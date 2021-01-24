Путин примет участие в Давосском форуме

Президент России примет участие в Давосском форуме. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский президент Владимир Путин на следующей неделе выступит на Давосском форуме. Также в планах главы государства провести совещание с правительством.

Президент в Татьянин день пообщается со студентами российских вузов и посетит музей Великой Отечественной войны в Москве в день освобождения Ленинграда от фашистской блокады, говорится в сообщении телеканала «Россия-1».

Напомним, что ранее из-за пандемии коронавирусной инфекции ежегодное заседание Всемирного экономического форума в Давосе было перенесено. Онлайн-форум «Давосская неделя» пройдет с 25 по 29 января.

Президент Российской Федерации Владимир Путин 21 января заявил о сохраняющейся нестабильности в глобальной экономике на фоне пандемии. По словам главы государства, вызовы кризиса требуют обдуманных и оперативных решений от правительства.