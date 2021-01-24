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Рогозин сообщил, что Facebook частично разблокировал его страницу

Глава Роскосмоса отметил, что пока не может публиковать новые сообщения
Анастасия РЫШКОВА
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Рогозин сообщил, что Facebook частично разблокировал его страницу.

Рогозин сообщил, что Facebook частично разблокировал его страницу.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что Facebook разблокировал его пост с критикой Макфола. Об этом руководитель госкорпорации написал в Telegram-канале.

Он отметил, что при этом он пока не может публиковать новые посты и сообщения - запрет остался.

Как ранее сообщил Дмитрий Рогозин, социальная сеть на сутки заблокировала ему возможность публикации новых сообщений, а также скрыла публикацию с критикой Макфола.

Сама страница Рогозина осталась открытой для его подписчиков.

Напомним, что накануне Майкл Макфол опубликован на своей странице в Twitter заявление на тему демократии и либерализма в России, чем вызвал критику со стороны главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Он осудил данный пост бывшего американского посла. Рогозин отметил, что Россия сама разберется со своими внутренними делами.