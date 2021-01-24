Росгвардейца уволят за насмешку над пострадавшей на протестах женщиной

Росгвардейца уволят за насмешку над пострадавшей женщиной. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что росгвардеец, посмеявшийся над видео с инцидентом в Санкт-Петербурге, где силовик ударил женщину ногой в живот, будет уволен.

"К сожалению, это контрактник 107-го полка 55-й дивизии Росгвардии (Москва). Созвонился с руководством ведомства. Уже принято решение его уволить. Юноша, которого не возмущает, а восхищает, как необоснованно бьют женщину, годящуюся ему в матери, не может по определению служить в ВНГ", - написал Хинштейн в Twitter.

Напомним, что в социальных сетях в субботу появилось видео, на котором сотрудник правоохранительных органов на Площади восстания в Петербурге, где проходила несанкционированная акция протеста, оттолкнул женщину ногой. После этого в сети появилось другое видео, на котором росгвардеец смеется над этой ситуацией.

Известно, что при падении женщина получила травму. Ей была оказана медицинская помощь. Согласно последним данным, ее уже выписали из больницы. А в петербургской полиции извинились перед пострадавшей.

Ранее сообщалось, что полиция и прокуратура начали проверку в связи с опубликованным видео. Имя росгвардейца, ударившего женщину пока не известно.