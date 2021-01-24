В МИД Франции предложили ввести "действенные" санкции против РФ

В МИДе Франции предложили ввести "действенные" санкции против РФ. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан выразил мнение о несанкционированных акциях сторонников Алексея Навального в России и возможных действиях ЕС. Он предложил ввести очередные антироссийские санкции.

"Что касается санкций, необходимо их сделать действительно действенными. И дискуссии на эту тему пройдут завтра на Евросовете", — сказал Ле Дриан в эфире радиостанции France Inter.

Он заявил, что на ситуацию Навального необходимо "пролить свет".

Напомним, ранее российский МИД осудил публикацию посольства США в РФ, в которой были указаны точки сбора сторонников блогера. В ведомстве посоветовали коллегам "заниматься делами своей страны".

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что если бы Россия поступила аналогично в отношении акций протестов в Вашингтоне, то у американских коллег началась бы массовая истерия.