Суд арестовал участниц Pussy Riot за незаконные действия на протестах в Москве. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресненский суд Москвы арестовал двух участниц Pussy Riot. Отмечено, что у девушек разные статьи. Так, Виктория Кузнецова признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ "Неповиновение законному требованию полицейского".

"Штейн Людмила Петровна признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ "Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия", - сказали в пресс-службе суда агентству ТАСС.

Кузнецовой и Штейн назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток.

Третья участница группы - Мария Алехина - признана виновной в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ. Она выплатит административный штраф в 30 тыс. рублей.

Девушки приняли участие на несанкционированный акции протеста сторонников Алексея Навального 23 января. Они совершили попытку скрыться на машине после того, как сотрудники полиции попытались задержать их за призыву к участию в акции протеста.

Ранее стало известно, что СК возбудил 4 дела о насильственных действиях в отношении представителей правоохранительных органов.

На акциях протеста приняли участие около 4 тысяч человек. В процессе митинга пострадали 39 силовиков.