Депутат от Чечни обратился к парню, участвовавшему в драке на незаконной акции в Москве

Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов со своей странице в Instagram обратился к молодому человеку, который попал на видео драки митингующих с силовиками во время организованной сторонниками блогера Алексея Навального незаконной акции в Москве.

«Мы видели в социальных сетях парня-чеченца, который сопротивляется представителю власти, это преступление», - сказал депутат в своем видеообращении.

Адам Делимханов отметил, что «Навальный поддерживает однополые браки», а такая позиция не подходит ни мусульманам в целом, ни чеченцам в частности.

«Мы разговаривали и с твоим отцом, если ты не одобряешь эту позицию, понимаешь, что такое мужество, что значит быть чеченцем и мусульманином – напиши в директ или свяжись с кем-то из наших товарищей», - предложил парламентарий участнику драки.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в субботу, 23 января, в столице и других городах России прошли несанкционированные акции сторонников Навального. В результате столкновений 39 сотрудников силовых структур получили ранения, полиция задержала около 300 подростков, участвовавших в этих митингах. Несовершеннолетних отпустили по домам после воспитательных бесед.

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