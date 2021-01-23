Такого от ОМОНа в России не ждали: Отряды Навального и силовиков провели первую в 2021-м разведку боем друг-друга

Отряды Навального и силовиков провели первую в 2021-м разведку боем друг-друга Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Красная площадь перекрыта, заблокированы выходы из метро, на подъезде к городу - бронетехника»... Если читать оппозиционные белорусские каналы, то в субботу в России вот-вот должны были начаться боевые действия. Которые, естественно, неминуемо принесли бы «освобождение» Белоруссии.

К тому моменту, как на Пушкинской площади в Москве начали собираться первые сторонники арестованного на 30 суток за игнорирование требований испытательного срока Алексея Навального, страна уже несколько часов бурлила на улицах Дальнего Востока и в Телеграме. «Сводки с фронтов» у одних, вежливые полковники, уговаривающие детей пойти домой, у других, солидарность с привкусом злорадства у третьих…

На Пушкинской площади в Москве начали собираться первые сторонники арестованного Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Третьи – это известная сетка белорусских телеграм-каналов, которая активно включилась в российские митинги, оказав тем самым медвежью услугу своим оппозиционным «коллегам».

Действительно, сложно себе представить, что может сильнее дискредитировать российский протест, чем поддержка польской Нехты (главного Телеграм-канала, координировавшего митинги в Минске), за которой очень отчетливо торчат уши западных спецслужб, или же канала «Каратели Беларуси» - аналога украинского «Миротворца», на котором публикуются данные силовиков и прочих «врагов народа». Разве что бело-красно-белые флаги в рядах российской оппозиции. И они не заставили себя долго ждать, появившись в Красноярске, Иркутске, где вышедшие на митинг скандировали «Живе Беларусь», видимо забыв о цели своего собрания.

В Москве первые задержания начались еще в полдень, за два часа до официального начала неофициальной (несанкционированной) акции. Постепенно заполнилась Пушкинская площадь и сквер за ней. Среди взрослых протестующих с видом, всей своей мимикой изображая величие исторического момента прохаживались группки юных мальчиков и девочек, пришедших «делать революцию».

В Москве первые задержания начались еще в полдень Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

– Навальный - это депутат, который не боится говорить правду, - давал свое первое в жизни интервью 15-летний Сережа из Бутово. - Поэтому его выслали из страны, но он вернулся, чтобы бороться за наше будущее!

– Я вообще-то не знаю, чем знаменит Навальный, мы с подругами просто пришли посмотреть на революцию, - признавалась 17-летняя Света из Бибирево.

- Я полицию не боюсь, я быстро бегаю, - хвастался 14-летний бегун.

Накануне детей призывали в Тик-Токе прийти на эту несанкционированную акцию. И они пришли, с азартом вливаясь в протестную движуху. И не задумываясь о последствиях. было бы нечестно сказать, что на площади собрались только подростки. Но их было действительно много. По моим наблюдениям - больше, чем когда либо. Тик-Ток сыграл роль российской Нехты, выступив организатором и фактически выведя детей на улицу. А те и рады. Покричать? Да пожалуйста! Кинуть снежком в ОМОН? Да хоть десять раз! Подбежать, пнуть его и нырнуть в толпу? За милую душу! Тем более, что взрослые показывали пример.

Среди протестующих прохаживались группки юных мальчиков и девочек, пришедших «делать революцию». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Все по классике, как в Минске в августе 2020-го. Есть люди, которые пришли высказать свое недовольство. Но сделать это мирно. Поорать, потрясти плакатиком, сделать селфи на фоне «космонавтов». У них, может, действительно есть претензии к действующей власти. И они верят, что через улицу их можно донести (на самом деле – нет). А есть радикальное ядро, которое пришло провоцировать правоохранителей. И в субботу в Москве их тоже было достаточно.

Сцепка локтями, матерные оскорбления, выпады ногами – радикалы устроили на Пушкинской настоящее противостояние с силовиками. Это уже не просто «постоять-потолкаться». В субботу эти молодые люди (а вместе с ними и совсем юные) переступили черту, за которой может вполне заслуженно последовать уголовное преследование. Это уже не пресловутые «стаканчики», а практически открытые бои с полицией, за которые в иных странах сразу вешают ярлык «внутренних террористов». Здесь они показали себя во всей красе.

Есть люди, которые пришли высказать свое недовольство. Но сделать это мирно. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В какой-то момент протестующие высыпали на проезжую часть и двинулись вниз по бульвару, уткнувшись в жидкую цепь омоновцев. Прорвать ее силой не удалось. И тогда часть радикалов обошла силовиков со спины, взяв их в кольцо. На протяжении 15 минут на правоохранителей сыпались удары ногами и руками. Омоновцы огрызались дубинками, встав в круговую оборону. В этот момент они мне напомнили 300 запорожцев – сторонников русского мира, которых озверевшая толпа националистов взяла в кольцо на Украине, закидывая камнями и яйцами. В какой-то момент мне даже показалось, что руководство силовиков недооценило угрозы.

Полиция решила лишний раз не обострять, дав толпе прогуляться по бульварам. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Однако полиция, видимо, решила лишний раз не обострять, дав толпе прогуляться по бульварам. Уже к Трубной площади она проредилась. А спустя час рассеялась на Цветном бульваре. Да, силовики применяли дубинки, и наверняка сеть наполнят «жестокие кадры». Но, как правило, никогда не показывают, что им предшествовало. Жестокости образца Минска августа 2020 года я не увидел. В большинстве случаев ОМОН действовал жестко лишь против радикалов и провокаторов, которые вели себя слишком буйно либо участвовали в «набегах» на омоновские цепи. Было ощущение, что у силовиков установка – не перегибать палку. При этом, после безобразного отношения белорусской милиции по отношению к журналистам, я бы отметил если не уважение, то как минимум понимание со стороны их российских коллег. Даже если фотографа уводили под руки к автозаку, после проверки он снова работал в толпе.

Было ощущение, что у силовиков установка – не перегибать палку. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Очевидно, что нынешняя несанкционированная акция дала старт протестам в сезоне-2021: стороны прощупали оборону, посмотрели друг на друга, проведя разведку боем. И обнаружив слабые места. У сегодняшнего протеста в городах страны есть организаторы, но нет координаторов. Да, в толпе были люди, которые пытались направлять поток. Допускаю, что это специально обученные товарищи, но протестующие не очень-то их слушали. Поэтому марш превратился в разброд и шатания, разойдясь по разным маршрутам. И в этом тоже есть что-то белорусское, когда множество шествий происходит по разным маршрутам. Можно не сомневаться, что на следующих акциях, а они несомненно будут, координация у оппозиции (как минимум сетевая) появится.

Очевидно, что нынешняя несанкционированная акция дала старт протестам в сезоне-2021 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

И силовикам надо делать выводы. Сегодня они показали, что толпу можно направлять и постепенно рассеивать не прибегая к массовым избиениям, стрельбе и светошумовым гранатам. Чего от них так ждали.

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