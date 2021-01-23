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Политика

Такого от ОМОНа в России не ждали: Отряды Навального и силовиков провели первую в 2021-м разведку боем друг-друга

Спецкор "КП" Александр Коц рассказывает о завершившихся несанкционированных акциях в Москве
Александр КОЦАлександр КОЦ
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Отряды Навального и силовиков провели первую в 2021-м разведку боем друг-друга

Отряды Навального и силовиков провели первую в 2021-м разведку боем друг-друга

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Красная площадь перекрыта, заблокированы выходы из метро, на подъезде к городу - бронетехника»... Если читать оппозиционные белорусские каналы, то в субботу в России вот-вот должны были начаться боевые действия. Которые, естественно, неминуемо принесли бы «освобождение» Белоруссии.

К тому моменту, как на Пушкинской площади в Москве начали собираться первые сторонники арестованного на 30 суток за игнорирование требований испытательного срока Алексея Навального, страна уже несколько часов бурлила на улицах Дальнего Востока и в Телеграме. «Сводки с фронтов» у одних, вежливые полковники, уговаривающие детей пойти домой, у других, солидарность с привкусом злорадства у третьих…

На Пушкинской площади в Москве начали собираться первые сторонники арестованного

На Пушкинской площади в Москве начали собираться первые сторонники арестованного

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Третьи – это известная сетка белорусских телеграм-каналов, которая активно включилась в российские митинги, оказав тем самым медвежью услугу своим оппозиционным «коллегам».

Действительно, сложно себе представить, что может сильнее дискредитировать российский протест, чем поддержка польской Нехты (главного Телеграм-канала, координировавшего митинги в Минске), за которой очень отчетливо торчат уши западных спецслужб, или же канала «Каратели Беларуси» - аналога украинского «Миротворца», на котором публикуются данные силовиков и прочих «врагов народа». Разве что бело-красно-белые флаги в рядах российской оппозиции. И они не заставили себя долго ждать, появившись в Красноярске, Иркутске, где вышедшие на митинг скандировали «Живе Беларусь», видимо забыв о цели своего собрания.

В Москве первые задержания начались еще в полдень, за два часа до официального начала неофициальной (несанкционированной) акции. Постепенно заполнилась Пушкинская площадь и сквер за ней. Среди взрослых протестующих с видом, всей своей мимикой изображая величие исторического момента прохаживались группки юных мальчиков и девочек, пришедших «делать революцию».

В Москве первые задержания начались еще в полдень

В Москве первые задержания начались еще в полдень

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

– Навальный - это депутат, который не боится говорить правду, - давал свое первое в жизни интервью 15-летний Сережа из Бутово. - Поэтому его выслали из страны, но он вернулся, чтобы бороться за наше будущее!

– Я вообще-то не знаю, чем знаменит Навальный, мы с подругами просто пришли посмотреть на революцию, - признавалась 17-летняя Света из Бибирево.

- Я полицию не боюсь, я быстро бегаю, - хвастался 14-летний бегун.

Накануне детей призывали в Тик-Токе прийти на эту несанкционированную акцию. И они пришли, с азартом вливаясь в протестную движуху. И не задумываясь о последствиях. было бы нечестно сказать, что на площади собрались только подростки. Но их было действительно много. По моим наблюдениям - больше, чем когда либо. Тик-Ток сыграл роль российской Нехты, выступив организатором и фактически выведя детей на улицу. А те и рады. Покричать? Да пожалуйста! Кинуть снежком в ОМОН? Да хоть десять раз! Подбежать, пнуть его и нырнуть в толпу? За милую душу! Тем более, что взрослые показывали пример.

Среди протестующих прохаживались группки юных мальчиков и девочек, пришедших «делать революцию».

Среди протестующих прохаживались группки юных мальчиков и девочек, пришедших «делать революцию».

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Все по классике, как в Минске в августе 2020-го. Есть люди, которые пришли высказать свое недовольство. Но сделать это мирно. Поорать, потрясти плакатиком, сделать селфи на фоне «космонавтов». У них, может, действительно есть претензии к действующей власти. И они верят, что через улицу их можно донести (на самом деле – нет). А есть радикальное ядро, которое пришло провоцировать правоохранителей. И в субботу в Москве их тоже было достаточно.

Сцепка локтями, матерные оскорбления, выпады ногами – радикалы устроили на Пушкинской настоящее противостояние с силовиками. Это уже не просто «постоять-потолкаться». В субботу эти молодые люди (а вместе с ними и совсем юные) переступили черту, за которой может вполне заслуженно последовать уголовное преследование. Это уже не пресловутые «стаканчики», а практически открытые бои с полицией, за которые в иных странах сразу вешают ярлык «внутренних террористов». Здесь они показали себя во всей красе.

Есть люди, которые пришли высказать свое недовольство. Но сделать это мирно.

Есть люди, которые пришли высказать свое недовольство. Но сделать это мирно.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В какой-то момент протестующие высыпали на проезжую часть и двинулись вниз по бульвару, уткнувшись в жидкую цепь омоновцев. Прорвать ее силой не удалось. И тогда часть радикалов обошла силовиков со спины, взяв их в кольцо. На протяжении 15 минут на правоохранителей сыпались удары ногами и руками. Омоновцы огрызались дубинками, встав в круговую оборону. В этот момент они мне напомнили 300 запорожцев – сторонников русского мира, которых озверевшая толпа националистов взяла в кольцо на Украине, закидывая камнями и яйцами. В какой-то момент мне даже показалось, что руководство силовиков недооценило угрозы.

Полиция решила лишний раз не обострять, дав толпе прогуляться по бульварам.

Полиция решила лишний раз не обострять, дав толпе прогуляться по бульварам.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Однако полиция, видимо, решила лишний раз не обострять, дав толпе прогуляться по бульварам. Уже к Трубной площади она проредилась. А спустя час рассеялась на Цветном бульваре. Да, силовики применяли дубинки, и наверняка сеть наполнят «жестокие кадры». Но, как правило, никогда не показывают, что им предшествовало. Жестокости образца Минска августа 2020 года я не увидел. В большинстве случаев ОМОН действовал жестко лишь против радикалов и провокаторов, которые вели себя слишком буйно либо участвовали в «набегах» на омоновские цепи. Было ощущение, что у силовиков установка – не перегибать палку. При этом, после безобразного отношения белорусской милиции по отношению к журналистам, я бы отметил если не уважение, то как минимум понимание со стороны их российских коллег. Даже если фотографа уводили под руки к автозаку, после проверки он снова работал в толпе.

Было ощущение, что у силовиков установка – не перегибать палку.

Было ощущение, что у силовиков установка – не перегибать палку.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Очевидно, что нынешняя несанкционированная акция дала старт протестам в сезоне-2021: стороны прощупали оборону, посмотрели друг на друга, проведя разведку боем. И обнаружив слабые места. У сегодняшнего протеста в городах страны есть организаторы, но нет координаторов. Да, в толпе были люди, которые пытались направлять поток. Допускаю, что это специально обученные товарищи, но протестующие не очень-то их слушали. Поэтому марш превратился в разброд и шатания, разойдясь по разным маршрутам. И в этом тоже есть что-то белорусское, когда множество шествий происходит по разным маршрутам. Можно не сомневаться, что на следующих акциях, а они несомненно будут, координация у оппозиции (как минимум сетевая) появится.

Очевидно, что нынешняя несанкционированная акция дала старт протестам в сезоне-2021

Очевидно, что нынешняя несанкционированная акция дала старт протестам в сезоне-2021

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

И силовикам надо делать выводы. Сегодня они показали, что толпу можно направлять и постепенно рассеивать не прибегая к массовым избиениям, стрельбе и светошумовым гранатам. Чего от них так ждали.

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