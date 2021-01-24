МВД: Около 4 тысяч человек приняло участие в незаконных акциях в Москве

В ГУ МВД России по Москве рассказали о количестве участников акции протестов 23 января на Пушкинской площади в столице.
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
В ГУ МВД России по Москве рассказали о количестве участников акции протестов 23 января на Пушкинской площади в столице.
"Было организовано несанкционированное массовое мероприятие, которое не было согласовано с органами исполнительной власти города. В мероприятии приняли участие около 4 тысяч человек", - передает пресс-службы ведомства.
Отмечено, что сотрудники силовых структур сделали все, чтобы пресечь нарушение порядка.
Напомним, что в субботу сторонники российского блогера и оппозиционера Алексея Навального организовали несанкционированную акцию протеста несмотря на многократные предупреждения со стороны Роскомнадзора, СК и полиции.
Тысячи людей вышли на улицы Москвы и других городов России. В результате несогласованных мероприятий 39 сотрудников силовых структур получили легкие ранения. Было задержано, а в последствии отпущено 300 несовершеннолетних граждан.
СК возбудил 4 уголовных дела по факту нападения на сотрудников полиции и Росгвардии.