МВД: Около 4 тысяч человек приняло участие в незаконных акциях в Москве

В ГУ МВД России по Москве рассказали о количестве участников акции протестов 23 января на Пушкинской площади в столице. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ГУ МВД России по Москве рассказали о количестве участников акции протестов 23 января на Пушкинской площади в столице.

"Было организовано несанкционированное массовое мероприятие, которое не было согласовано с органами исполнительной власти города. В мероприятии приняли участие около 4 тысяч человек", - передает пресс-службы ведомства.

Отмечено, что сотрудники силовых структур сделали все, чтобы пресечь нарушение порядка.

Напомним, что в субботу сторонники российского блогера и оппозиционера Алексея Навального организовали несанкционированную акцию протеста несмотря на многократные предупреждения со стороны Роскомнадзора, СК и полиции.

Тысячи людей вышли на улицы Москвы и других городов России. В результате несогласованных мероприятий 39 сотрудников силовых структур получили легкие ранения. Было задержано, а в последствии отпущено 300 несовершеннолетних граждан.

СК возбудил 4 уголовных дела по факту нападения на сотрудников полиции и Росгвардии.