В России предложили ограничить время ремонта в жилых домах до трех дней в неделю

Сегодня шумные работы в многоквартирных домах можно проводить не больше восьми часов в сутки, а в воскресенье и праздничные дни они и вовсе запрещены Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Общественная палата (ОП) России предложила ограничить время шумного ремонта в жилых домах до трех дней в неделю, потому что продолжительный сильный шум от дрели или перфоратора, например, не только вреден для здоровья, но и очень мешает соседям, которые из-за пандемии коронавируса были вынуждены перейти на удаленный режим работы.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на письмо в адрес главы Минстроя Ирека Файзуллина, с которым ознакомилась редакция издания. Авторы этой идеи отмечают, что даже после того, как пандемия закончится, из дома будет работать гораздо больше людей, чем до нее, а шумный ремонт у соседей мешает сосредоточиться.

Поэтому, как пояснил газете первый зампредседателя комиссии по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив ОП Артем Кирьянов, в новых условиях жизни нужно менять правила и ограничить разрешенное время на проведение шумных ремонтных работ до трех дней в неделю (например, понедельник, среда и пятница) с сохранением «тихого часа». Исключение предлагается сделать только для новостроек – на срок до полутора лет с момента ввода здания в эксплуатацию.

Кирьянов напомнил, что по нынешнему законодательству шумные работы в многоквартирных домах можно проводить не больше восьми часов в сутки с двухчасовым перерывом, а по воскресеньям и в праздничные дни они и вовсе запрещены.

По данным «Известий», эксперты общественного совета при Минстрое эту инициативу поддерживают.