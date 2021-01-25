Не менее миллиона «умных» счетчиков в России могут оказаться вне закона Фото: Алексей ФОКИН

Не менее одного миллиона «умных» счетчиков, используемых в жилищно-коммунальном хозяйстве в России, могут оказаться вне закона. Дело в том, что стандарт передачи данных интернета вещей NB-IoT не вошел в список разрешенных к использованию в системах и приборах учета электроэнергии. Об этом в понедельник, 25 января, пишет издание «Коммерсантъ».

По приказу, утвержденному специалистами Минцифры в декабре минувшего года, единственным допустимым протоколом передачи данных в данных системах стала отечественная технология беспроводной передачи данных NB-Fi. Однако огромное множество операторов связи в стране оказывают услуги на базе NB-IoT, считая российскую NB-Fi менее безопасной.

Например, представители «Вымпелкома» рассказала в интервью газете, что у них работают сети на NB-IoT в Центральном и Уральском федеральных округах. Они предполагают, что замена «умных» счетчиков приведет к росту цен на электроэнергию.

В свою очередь, в «Ростелекоме» подтвердили, что предложенные министерством ограничения приведут к пересмотру некоторых проектов. В МТС сообщили о пуске сети интернета вещей на NB-IoT более чем в 70 российских субъектах, а «Мегафон» уже реализовал на этом стандарте два федеральных проекта. Tele2 также имеет несколько проектов с NB-IoT – специально для заказчиков из ЖКХ.

В самом же Минцифры подчеркнули, что указанный перечень составлен по рекомендации Минэнерго и ФСБ и будет носить рекомендательный характер.