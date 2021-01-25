Создатели «Спутника V» посоветовали с осторожностью применять вакцину при раке Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российскую вакцину «Спутник V» необходимо с осторожностью применять при вакцинировании пациентов со злокачественными новообразованиями, поскольку данных о влиянии препарата на рак пока что недостаточно. Такая информация следует из новой редакции инструкции по медицинскому применению вакцины, пишет РИА Новости в понедельник, 25 января.

В предупреждении создателей препарата также говорится, что он может представлять риск для пациентов с аутоиммунными заболеваниями. Это связано с тем, что стимуляция иммунитета при таких недугах способна привести к обострению заболевания. Особенно осторожными надо быть пациентам с аутоиммунной патологией, которая имеет тенденцию к развитию тяжелых и жизнеугрожающих состояний.

Как ранее писал сайт kp.ru, в ходе исследований российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Венесуэле специалисты не выявили серьезных побочных эффектов у добровольцев, которым уже ввели одну или две дозы препарата.

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