Диетолог объяснила, можно ли худеющим бананы Фото: Shutterstock

Диетолог Маргарита Королева объяснила, можно ли худеющим бананы. Этот фрукт плотно вошел в наш рацион. В сорте платано, который наиболее популярен в России содержится около 100–150 калорий. 25-30 гр углеводов и 0,8-1,5 белков.

Учитывая эти показатели, людям, которые стремятся сбросить вес, лучше отказаться от употребления бананов. Либо есть их в умеренном количестве.

- Бананы – не лучший фрукт для людей, которые хотят сбросить вес. Он содержит недостаточное количество клетчатки, регулирующей сахар в крови. Бананы для худеющих в красной зоне. Максимум можно съедать один банан в качестве перекуса, - советует диетолог.

Лучше отдать предпочтение волокнистым фруктам. Это зеленая груша плотное зеленое яблоко, грейпфруты.

- Для людей, которые хотят потерять вес достаточно съедать в день два-три разрешенных фрукта, -заключила эксперт.

А вот детям давать бананы стоит по утрам. Этот фрукт хорошо усваивается, в нем есть все необходимые микроэлементы для детского организма.

Ранее диетологи предупредили об опасности здоровой пищи. В ряде продуктов содержится слишком много сахаров и это может повлиять на работу организма, пишет газета "Известия".