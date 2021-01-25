Эксперт посоветовал, как накопить миллион на покупку машины за два года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Доцент РЭУ им. Плеханова экономист Владимир Колмаков поделился советом, как быстро накопить на свой автомобиль. Для этого нужно составить план, где прописать, какую сумму ежемесячно удастся откладывать.

Если цель – это авто за один миллион рублей, в семье должна быть – Это деньги, которые без риска для себя можно оправлять в копилку. Есть разные рецепты накопления: например, делить входящие деньги на четыре части и какую-то часть откладывать на машину, - говорит Колмаков в беседе с NEWS.ru.

Если цель собрать миллион рублей за два года, то нужно стараться набрать на 200 тысяч больше, так как за это время машина может подорожать.

- Делим полученную сумму на 24 месяца и получаем результата. Именно столько нужно отправлять в копилку. Если же возможности нет, то стоит рассмотреть автокредит, - советует эксперт.

В свою очередь Петр Коловангин, профессор Академии госслужбы при президенте РФ отметил еще одну важную деталь: нужно определиться для каких целей нужна машина. Он советует рассмотреть лизинг – это избавит человека от необходимости накопления первоначального капитала.

- Решаясь на крупное приобретение нужно понимать, что есть иные финансовые траты, от которых никуда не деться. Нужно оценить целесообразность и финансовую нагрузку. Я бы рекомендовал отказаться от очень дорогих машин и спорткаров, при нашей плотности движения и дорогах на них просто не где ездить, - резюмировал Коловангин.

Многие хотят покупать спорткары, но я бы попросил воздержаться от таких покупок, особенно при наших дорогах и плотности движения. Я бы предложил подумать над таким подходом, который складывался бы на рациональной экономии повседневного потребления с возможностью накопления. Но другим способом является, конечно, кредит. Он недешёвый, его надо отдавать, поэтому к нему надо подходить с оценкой своих возможностей, — заключает Коловангин.

Ранее в ЦБ призвали россиян не путать сбережения и инвестиции. Средства, которые формируются в качестве "финансовой подушки безопасности" не стоит вкладывать в рисковые активы, так как можно все потерять, пишет газета "Известия".