Instagram ограничил видео Навки с критикой протестующих 23 января

Навка пожаловалась на Instagram за ограничение доступа к ее видео с критикой митингующих Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Фигуристка и жена пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Татьяна Навка пожаловалась на ограничение доступа к её историям в Instagram, в которых она критиковала участников акции в поддержку Алексея Навального 23 января.

- По непонятным для меня причинам, Instagram ограничил прямой доступ для просмотра сторис с фразой "потенциально неприемлемый контент!". Почему-то только на видео, где "мирные" митингующие кидают в спокойно стоящих представителей правопорядка всё, что есть под рукой, разбивают стекла, машины, агитаторы призывают к ещё более активным действиям, создавая ещё больший беспорядок, - рассказал в своём аккаунте Татьяна Навка.

Ранее спортсменка разместила кадры, на которых митингующие кидают в представителей органов правопорядка "все, что попадается под руку", разбивают стекла и машины Фото: Instagram.com

Специальный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц сообщал на сайте KP.ru о том, как прошёл митинг в центре Москвы. Коц сравнил протесты в Москве с протестами в Беларуси и рассказал о действиях ОМОНа. Полный текст опубликован здесь.