Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Выступая перед студентами Президент России Владимир Путин рассказал, что никогда не занимался бизнесом, признавшись, что бизнес его никогда не интересовал.

Российский лидер уточнил, что не считает бизнес плохим делом, но не занимался им, потому что он не находится в сфере его интересов.

«Бизнес меня никогда не интересовал. Не потому, что это плохо — наоборот, нет. Я считаю, что это очень благородное занятие, особенно если думать о социальной стороне бизнеса, о создании рабочих мест, о достойной заработной плате, о развитии отраслей экономики ... Но это не моё совсем», - заявил он

Как писал сайт kp.ru, российский лидер также прокомментировал «расследовании» Навального. По его словам. По его словам, ничего из указанного в фильме блогера не принадлежит и не принадлежало ни ему, ни его родственникам, а сам фильм он не смотрел, из-за нехватки времени. Само видео про «дворец» глава государства назвал монтажом и компиляцией