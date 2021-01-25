Путин прокомментировал акции протеста 23 января

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Все имеют право выражать свою точку зрения, но в рамках закона. Так президент России Владимир Путин прокомментировал несанкционированные акции протеста, которые прошли в субботу, 23 января.

Российский лидер напомнил, что не так давно в Вашингтоне толпа захватила Капитолий, а в 90-ые в Москве по зданию парламента стреляли из танков, и призвал не допускать подобное.

«Люди повзрослее должны помнить и ответственные люди - не должны такое допускать … Все люди имеют право - на политическую деятельность, продвижение своего мнения в общественном сознании. Но в рамках закона», - отметил глава государства

Путин назвал опасными попытки выражения мнений, выходящие за рамки закона, и подчеркнул, что политика не делается вне закона, «тем более ответственная».

Напомним, что 23 января во многих городах России прошли несанкционированные акции сторонников Алексея Навального. По предварительным подсчетам, в Москве приняли участие около 4 тысяч человек.