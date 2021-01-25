Вооруженный ножом мужчина напал на трех россиян в Стамбуле Фото: Иван МАКЕЕВ

Неизвестный мужчина, вооруженный ножом, напал на трех россиян в Стамбуле

Как передает РИА Новости со ссылкой на источник в полиции, российские граждане ранены, но угрозы для жизни нет, все трое пострадавших находятся в больнице. Нападающего ищут правоохранительные органы.

«Пострадавшие отправлены в больницу, угрозы их жизни нет», - приводит издание сообщение источника в полиции.

Нападение произошло вечером в минувшие воскресенье, 24 января, в европейской части города, в стамбульском районе Бешикташ. Пострадали две россиянки и один россиянин. По предварительным данным, нападавшим был сборщик мусора.

Напомним, в конце ноября прошлого года 28-летняя жительница Швейцарии напала с ножом на двух девушек в одном из магазинов швейцарских городов Лугано. Обе с ранениями были госпитализированы. Жизнь пострадавших была вне опасности, однако одной из них нападавшая нанесла очень серьезные ранения.