В Счётной палате заявили о рисках дефицита продуктов питания из-за регулирования цен

Счетная палата видит риски дефицита продуктов питания из-за регулирования цен Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Счётная палата России видит системные риски возникновения дефицита товаров, цену на которые начали регулировать. Об этом сообщается в экономическом мониторинге СП.

- Стоит подчеркнуть, что административное ограничение роста цен на базовые продукты является шагом, направленным на поддержание низкодоходных групп населения, у которых высока доля расходов на питание. В то же время такой шаг несет в себе системные риски. Во-первых, это вероятность возникновения дефицита товаров, попавших под ценовые ограничения, - передаёт ТАСС фрагмент документа.

Специалисты Счётной палаты полагают, что для производителей может стать невыгодной продажа своих товаров по установленным ценам, а компенсации окажутся недостаточными относительно упущенной прибыли. Поэтому производители могут начать больше товаров производить на экспорт или оставлять на складах до отмены ограничений цены.

Кроме того, на товары по сниженным ценам может возникнуть ажиотаж, который также может привести к дефициту и провоцировать торговые сети на увеличение цен.

Цены могут также резко вырасти после отмены ограничений.

Напомним, ранее, как сообщал сайт KP.ru, правительство приняло решение о регулировании цен на подсолнечное масло и сахар до 1 апреля.