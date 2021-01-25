В 2025 году в России хотят запустить летающее такси

Фото: Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы

Высокотехнологичное будущее оказалось ближе, чем мы предполагали. Уже в 2025 году в России хотят запустить летающие такси. Об этом сообщил гендиректор компании по созданию дронов-такси "Ховер" Александр Атаманов.

- Первый этап предполагает безопасные маршруты, распределенные над промзонами, реками, каналами, путепроводами, где люди начнут эксплуатировать такой вид техники, привыкать к нему, - пояснил Атаманов.

Он добавил, что для начала сама технология должна доказать, что она безопасна. На это, конечно же, потребуется какое-то время.

Аэротакси представляет собой пассажирский дрон. Он может поднять в воздух одновременно двух человек (общий вес до 300 кг). Сами пассажиры во время полета находятся в защитной капсуле, которая и примет на себя удар в случае аварии. А для самых экстренных ситуаций предусмотрен спасательный парашют. Он мягко опустит машину вместе с пассажирами на землю.

Как это ни странно, полет на таком такси не будет чрезмерно дорогим. За один километр пассажирам предстоит отдать примерно 20 рублей. Это вдове меньше стоимости проезда на обычном такси.

Напомним, на днях в Москве прошли первые испытания летающего такси. Машину тестировали на малой арене "Лужников".