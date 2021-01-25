Задержан подозреваемый в нападении на россиян в Стамбуле Фото: Иван МАКЕЕВ

Задержан подозреваемый в вооружённом нападении на трёх российских граждан в Стамбуле

Как передает РИА Новости со ссылкой на источник в полиции, по предварительным данным нападавший психически нездоров. Практически сразу была установлена личность злоумышленника, которым оказался сборщик мусора по имени Хасан Хюсейн Й.

Раненые россияне до сих пор находятся в больнице.

«Подозреваемый задержан. По предварительным данным, он психически нездоров. Раненые россияне все еще находятся в больнице», - приводит издание сообщение источника

Напомним, как писал сайт kp.ru, нападение произошло в минувшие воскресенье, 24 января, вечером в европейской части города, в стамбульском районе Бешикташ. В результате нападения пострадали две женщины и один мужчина. Все граждане России. Как отмечалась, угрозы для жизни нет, все трое пострадавших находятся в больнице