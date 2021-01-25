Суды Москвы арестовали 30 человек за участие в несанкционированной акции 23 января Фото: Андрей МИРЕЙКО

В понедельник, 25 января, суды Москвы вынесли в общей сложности 30 решений об административных арестах, а также 64 постановления о штрафах за участие в незаконной акции, которая состоялась в субботу, 23 января.

«Московские суды вынесли 30 решений о назначении административных арестов … гражданам, совершившим административные правонарушения в ходе публичного мероприятия в центре столицы 23 января», - приводит ТАСС сообщение пресс-службе Мосгорсуда.

Уточняется, что размеры назначенных наказаний различные. Сроки административного ареста составил от семи до 15 суток, административные штрафы взимали в размере от 10 тысяч рублей до 250 тысяч рублей.

Напомним, что в минувшую субботу во многих российских городах прошли несанкционированные акции сторонников Алексея Навального. По предварительным подсчетам, в столице приняли участие около 4 тысяч человек.