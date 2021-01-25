Сергей Миронов рассказал, как шли переговоры по созданию партии «Справедливая Россия - за правду»

Сергей Миронов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе Сергей Миронов в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал, как шли переговоры о создании партии «Справедливая Россия - за правду».

Политик рассказала, что переговоры с разными политическими силами левого фланга о создании партии вели около двух лет, когда и «начались шаги по объединению». По его словам, все три высших коллегиальных органа партии приняли решение о начале объединительного процесса, и соответствующий манифест всех трех партий будет подписан в четверг, 28 января.

«Документ скажет все о нас. На прошлой неделе принято решение, что мы назначили съезд на 22 февраля, нашей партии "Справедливая Россия". Две других партии примут решение, и они уже в индивидуальном порядке будут вступать в ряды нашей партии. Полное название будет «Социалистическая партия " Справедливая Россия - Патриоты России - За правду"»»