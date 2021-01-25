Путин поручил проработать вопрос об изучении в школах наследия отечественного кино

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин поручил Министерству просвещения и Минкультуры проработать вопрос об изучении в школах наследия отечественного кинематографа. Как сообщают в Кремле, поручение дано в рамках реализации основных общеобразовательных программ

«Минпросвещения России совместно с Минкультуры России рассмотреть вопрос об изучении наследия отечественного кинематографа в рамках реализации основных общеобразовательных программ», - говорится в тексте поручений, опубликованных в понедельник, 25 января, на сайте Кремля.

Доклад по данному вопросу должен быть представлен до 1 июня текущего года. Ответственными за выполнение соответствующего поручения назначены министр просвещения Сергей Кравцов и министр культуры Ольга Любимова.

Напомним, в конце октября прошлого года в ходе заседания Совета по культуре и искусству российский лидер высказал мнение, что показывать школьникам классические отечественные фильмы является правильной идеей.