Зеленский заявил о скором поступлении на Украину одного миллиона доз вакцины

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Украину в ближайшее время поступит один миллион доз вакцины. По его словам, препарат поступит от "ведущей международной компании".

В своей речи украинский лидер сообщил, что вакцинация в стране может начаться в феврале, поскольку переговоры по закупке вакцины уже на завершающей стадии.

«Уже в феврале начнется вакцинация. Мы ожидаем, что вскоре в Украину поступит 1 млн доз вакцины. Первый миллион. От ведущей международной компании», - заявил глава незалежной в видеообращении, отметив, что детали сделки сможет озвучить в ближайшее время.

Зеленский также заявил о стабилизации ситуации с коронавирусной инфекцией на Украине. Он отметил, что по итогам усиленного карантина количество выздоровевших превысило количество заболевших.

«В итоге могу сказать, что ситуация является стабильной, контролируемой и не такой угрожающей, как весной. Мы смогли в несколько раз уменьшить количество заболевших по сравнению с периодом ежедневных антирекордов», - добавил украинский лидер.