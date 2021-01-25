Премьер-министр Италии собирается подать в отставку

Джузеппе Конте Фото: REUTERS

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте сообщил о своем намерении подать в отставку. Такое заиление сделала пресс-служба итальянского лидера.

Ранее агентство ANSA со ссылкой на источники в итальянском правительстве сообщила о намерении Конте покинуть свой пост. Согласно их данным, такое решение связано с тем, что правящая коалиция в составе «Движения "5 звезд"» и Демократической партии утратила абсолютное большинство в верхней палате парламента после выхода из нее небольшой партии «Живая Италия» бывшего премьера Италии Маттео Ренци.

Предполагается, что отставка Конте может носить формальный характер, и глава правительства получит новый мандат, а также возможность сформировать новый кабинет, который будет пользоваться более широкой поддержкой в парламенте.