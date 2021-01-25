Facebook удалил пост Нетаньяху и заблокировал чат-бот на его странице

Биньямин Нетаньяху Фото: REUTERS

Социальная сеть Facebook удалила пост премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и заблокировал чат-бот на его странице.

В посте было видео, где глава израильского правительства просит через чат-бот сообщать ему о жителях старше 60 лет, которые ещё не привились от коронавируса. Администрация Facebook заявила, что сообщение нарушало правило соцсети о нераспространении личной медицинской информации.

«Если вы знаете кого-то, кто опасается делать прививку, отправьте мне имя и номер телефона. Может быть, они получат от меня неожиданный звонок, и, может быть, я их смогу убедить», - говорил премьер-министр Израиля.

При этом похожий пост уже несколько дней размещен на странице Нетаньяху в Twitter.

Напомним, ранее Facebook заблокировал страницу главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, который опубликовал пост с критикой на публикацию Майкла Макфола на странице в Twitter на тему демократии и либерализма в России. Рогозин отметил, что Москва сама разберется со своими внутренними делами. В итоге, соцсеть удалила этот пост и заблокировала аккаунт, позже страницу частично разблокировали.