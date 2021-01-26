Эксперт назвал способы защитить личные данные от хакеров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Массовый переход жителей России на «удаленку» сформировал благоприятные условия для киберпреступлений. Как защитить свои личные данные от хакеров, рассказал инженер пресейл-направления разработчика антивирусного ПО McAfee Сергей Меньшаков.

Для защиты от фишинговых атаках и мошенничества с использованием вредоносного ПО, которое нацелено на работающих дистанционно людей, следует соблюдать определенные правила: в первую очередь, следить за новостями и обсуждать угрозы.

- Знание – сила, а лучшая защита от угроз – нападение. Чем больше вы знаете о методах мошенничества, тем меньше вероятность, что вы станете их жертвой, поверите фишинговому письму с предложением о покупке антикоронавирусной вакцины или купоном на прививку, - объяснил эксперт в интервью РИА Новости.

Сергей Меньшаков рекомендовали проверять источники электронных писем, а также не доверять сообщениям от знакомых, в которых содержатся просьбы или неправдоподобно заманчивые предложения. Перед переходом по ссылкам в таких письмах следует зайти на официальный сайт компании или позвонить туда.

Кроме того, следует изучать URL: прежде, чем переходить по ссылке, можно навестись на нее курсором, чтобы узнать, куда она ведет. Фальшивые ссылки обычно выглядят как ссылки на надежные сайты, но могут содержать лишние слова или домены.

Специалист посоветовал также обезопасить свои устройства с помощью нескольких дополняющих друг друга средств. Можно использовать пароли двухфакторной аутентификации, регулярно меняя их, - это один из наиболее эффективных способов защиты от хакеров. Еще можно использовать виртуальную частную сеть VPN для защищенного шифрования.

Ранее сайт kp.ru предупреждал о новой схеме мошенничества: злоумышленники предлагают «выгодную работу» находящимся в поиске удаленных вакансий жителям страны, а потом крадут деньги с их счетом.