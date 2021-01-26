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Эпидемиолог оценил опасность вакцины от коронавируса для бессимптомных больных

Академик РАН призвал довериться рекомендации врачей
Ксения АНУФРИЕВА
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Эпидемиолог оценил опасность вакцины от коронавируса для бессимптомных больных

Эпидемиолог оценил опасность вакцины от коронавируса для бессимптомных больных

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян оценил опасность вакцинации от коронавирусной инфекции для бессимптомных носителей заболевания. В интервью газете «Известия» академик РАН подчеркнул, что прививки не нанесут вреда этой категории пациентов.

- Даже если был контакт с коронавирусом, однако никаких клинических проявлений болезни нет, то есть инфекция не размножается в дыхательных путях, то вакцинации опасаться не стоит, - отметил эпидемиолог.

Арег Тотолян уточнил, что от вакцинации лучше воздержаться людям с симптомами ОРЗ. Так, прививку не следует делать при температуре 37-38 градусов. Повременить с вакцинированием также следует при потере обоняния, даже если других симптомов коронавируса нет. Эксперт отметил, что на фоне активной инфекции любая вакцинация противопоказана.

Академик РАН призвал довериться рекомендациям медиков, а не принимать решения о прививке самостоятельно.

Ранее инфекционист в интервью kp.ru рассказал, что будет, если от коронавируса привьется бессимптомный больной, и не снизится ли эффективность вакцины, если она попадет в очаг коронавирусной инфекции.

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