Назван способ найти любой телефон без геолокации Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Самый распространенный способ определения местоположения смартфона – использовать GPS, однако при выключенной геолокации найти пропавшее устройство становится весьма нелегко. В интервью агентству «Прайм» доцент кафедры РТУ МИРЭА Евгений Кашкин назвал способ найти любой телефон без геолокации.

Он напомнил, что у смартфонов на базе IOS и Android есть функция «найти телефон». В случае утери аппарата она помогает установить его геолокацию через зарегистрированный Google или ICloud-аккаунт. А вот если геопозиционирование отключено, то сохранить местонахождение устройства в тайне не удастся.

- При использовании в мобильных устройствах сим-карты происходит автоматическое подключение к близлежащей вышке. Можно легко определить местоположение абонента, используя информацию об уровне сотового сигнала между его телефоном и этой вышкой, - объяснил эксперт.

Точной такого метода не слишком большая, да и данными о сигнале и вышке располагает только провайдер. Предоставить эту информацию он может только по запросу компетентных органов. Поэтому при утере телефона лучше сразу обратиться к правоохранителям. В заявлении необходимо указать IMEI-код аппарата – в случае кражи, даже если будет произведена замена сим-карты, телефон смогут найти и при выключенной геолокации.

Евгений Кашкин отметил, что иногда местоположение телефона также определяют по геотегам под фото и видео в социальных сетях.