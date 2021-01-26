Названы самые востребованные услуги у россиян в пандемию Фото: Андрей АБРАМОВ

Транспортные услуги были самыми востребованными среди жителей России во время пандемии в минувшем году. Особую популярность приобрели доставка, помощь при переезде и грузоперевозки. Об этом говорится в исследовании Avito.

В исследовании отмечается, что, несмотря на востребованность, стоимость транспортных услуг в России выросла всего на 11 процентов. Спрос при этом увеличился на 38 процентов, а предложение – только на 21 процент.

Второе место в рейтинге наиболее популярных услуг заняла категория «Ремонт и строительство», спрос на которую увеличился на 37 процентов. Средняя цена на ремонтные и строительные услуги выросла на 25 процентов. Эксперты предположили, что самоизоляция стимулировала многих задуматься о состоянии жилья, пишет ТАСС.

На третьем месте оказались услуги из категории «Красота и здоровье»: количество запросов выросло в 2020 года на 53 процента, предложение - на 24 процента, а средний чек на данные услуги не изменился.

Avito отмечается также, что услуги по уборке в минувшем году стали искать на 65 процентов больше пользователей, а средний чек на эту категорию врос в полтора раза. Спрос на организацию праздников и мероприятий увеличился на 37%, на обучение и онлайн-курсы - на 31%.