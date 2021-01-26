В Россия впервые с 3 ноября выявили менее 19 тысяч новых заражённых коронавирусом

За последние сутки в России в связи с выздоровлением от коронавирусной инфекции выписано 23 798 человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России за минувшие сутки зафиксировано 18 241 новый случай заражения коронавирусом. Последний раз этот показатель составлял менее 19 тысяч только 3 ноября 2020 года.

Среди всех новых заражённых у 10,6% не было никаких симптомов коронавируса. Новые заболевшие сегодня есть во всех 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировано в Москве - 2 317 заражённых. На втором месте Санкт-Петербург, где положительными оказались тесты на COVID-19 у 1 510 человек. В три региона с самым высоким числом новых пациентов с коронавирусом вошла также Московская область. Там специалисты выявили 1 129 новых больных. Общее число заразившихся в России превысило 3,75 миллиона человек.

За прошедшие сутки выписаться после лечения от коронавируса смогли 23 798 человек. Всего за время пандемии COVID-19 в России врачи смогли вылечить 3,1 миллиона человек.

Число погибших от заражения коронавирусом в России увеличилось за минувшие сутки на 564 человека и достигло 70 482 человек.