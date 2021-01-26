Бывшая сотрудница американской разведки получила 11 лет тюрьмы за умышленное хранение секретных данных АНБ

Американка Элизабет Ширли получила тюремное заключение сроком на 11 лет по делу о незаконном хранении секретных данных Американской национальной безопасности.

Американка Элизабет Ширли получила тюремное заключение сроком на 11 лет по делу о незаконном хранении секретных данных Американской национальной безопасности. Уроженка Западной Вирджинии являлась в прошлом сотрудницей военно-морской разведки США. Свою вину женщина полностью признала.

47-летнюю жительницу Америки приговорили к 97 месяцам заключения из-за преднамеренного хранения материалов, касающихся национальной безопасности, по информации Министерства юстиции США. Также Элизабет получила 36 месяцев наказания за «международное хищение детей одним из родителей». Летом прошлого года обвиняемая согласилась с нарушением данных статей.

Ширли имела доступ к секретной информации во время службы в ВВС США, а после при переходе в ВМС женщина работала совместно с АНБ. В июле 2019 года Элизабет забрала свою дочь и уехала в Мексику. Обвиняемая намеревалась отправиться «в страну, из которой она не будет экстрадирована в Соединенные Штаты», сообщают американские власти.

На руках у нее были документы с грифом «совершенно секретно», которые касались нацбезопасности. Власти США утверждают, что Ширли намеревалась передать засекреченные данные российским представителям.