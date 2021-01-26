Юрист дала совет, что делать если на работе требуют сделать прививку от COVID-19
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В России стартовала прививочная кампания от коронавируса. Как быть если на работе требуют вакцинироваться и не оставляют выбора? Совет дала эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева.
В пандемию вопросы о прививке от коронавируса звучат даже на собеседовании. Для многих кадровиков ответ соискателя является решающим в вопросе приема или отказа.
- Можно деликатно ответить в ходе интервью, что данная информация не влияет на выполнение работы, и намекнуть, что вы хотели бы оставить этот вопрос без ответа, - советует специалист в беседе с Ридусом.
Если же требуют предоставить справку об отсутствии коронавирусной инфекции, то это является дискриминационным фактором при трудоустройстве.
По закону работодатель не в праве запрашивать информацию о состоянии здоровья работника. Так как это не относится непосредственно к выполнению поставленных задач.
- Можно попросить сослаться на статьи Трудового кодекса РФ и попросить работодателя ссылку на документ, в соответствии с которым работник должен предоставить запрашиваемую информацию. Так же за сотрудником остается право обратиться в Трудовую инспекцию, - советует специалист.
Работодатель не может заставить действующего сотрудника вакцинироваться. По закону профилактическая прививка является делом добровольным.
- Для отдельной категории работников прививка против коронавируснои инфекции, вызываемои вирусом SARS-CoV-2, будет играть роль при приеме на работу, так как она включена в национальный календарь, - отметила Нечаева.
Это медицинские работники, работники социального обслуживания, сотрудники учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, домов-интернатов, работники, прибывшие с территории иностранного государства.
- Если человек попадает в этот список, то он может быть отстранен от выполнения работы, в том числе, без сохранения заработной платы. Для всех остальных граждан вопрос добровольный и привлечь человека к ответственности за отказ нельзя, - заключила юрист.