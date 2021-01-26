В TikTok обнаружена новая уязвимость Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Специалисты компании Check Point Software Technologies обнаружили новую уязвимость в социальной сети TikTok. По мнению экспертов недостаток позволяет получить доступ к личным данным пользователя.

Как уточняют специалисты опасность представляет функция «Найти друзей», открывающая доступ к данным профиля, среди которых номер телефона, ник, уникальный ID пользователя, а также его фото.

Эксперты отмечают, что если проблема не будет устранена, то злоумышленники смогут получить доступ к личным данным, но и к некоторым настройкам пользователя, что, как предполагают исследователи, можно использовать в преступных целях.

«Используя эту уязвимость, киберпреступники могли бы создать базу данных пользователей и их номеров телефонов», - отметили представители компании.

Чтобы обезопасить пользователей, Check Point Software Technologies предоставила результаты исследования разработчику TikTok, который планирует устранить проблему.

Исследователи дважды находили уязвимости в этой соцсети. В первый раз специалисты установили, что злоумышленники могли получить доступ к личной информации, сохранённой в учётных записях, или предпринимать действия от имени пользователя без его согласия.