На посту госсекретаря США утвердили Энтони Блинкена

Энтони Блинкен Фото: REUTERS

Во вторник, 26 января, Сенат США утвердил выдвинутую президентом Джозефом Байденом кандидатуру Энтони Блинкена на должность госсекретаря

На слушаниях по утверждению своей кандидатуры новый госсекретарь высказался за серьезное отношение Вашингтона к вызовам со стороны Москвы, однако отметил, что администрация Байдена намерена продлить единственный оставшийся стратегический Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ). Также политик сообщил о необходимости пересмотреть внешнюю политику, проводившуюся при Дональде Трампе, включая выход из ядерной сделки с Ираном.

Энтони Блинкен происходит из семьи евреев, иммигрировавших из России. 58-летний политик ранее занимал пост заместителя госсекретаря США, когда ведомство возглавлял Джон Керри, а главой государства был Барак Обама. Кроме того, он занимал должность первого заместителя советника президента США по национальной безопасности.