В России возбудили 20 уголовных дел из-за несанкционированных акций 23 января

СК возбудил 20 уголовных дел из-за несанкционированных акций 23 января Фото: Олег ЗОЛОТО

Двадцать уголовных дел возбудили по итогам несанкционированных акций, которые прошли в ряде российских городов в минувшую субботу, 23 января. Такие данные привела официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

«Главе ведомства доложено о том, что по итогам несанкционированных мероприятий возбуждено 20 уголовных дел», - говорится в заявлении представителя СК, которая отметила, что на данный момент следствие проводит ряд процессуальных проверок, по итогам будут приняты решения.

По словам Петренко, большинство противоправных действий квалифицируется по ст. 318 УК РФ о «применение насилия в отношении представителя власти». Как она уточнила, в рамках расследования задержаны причастные к совершению правонарушений.

Отмечается, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин указал на необходимость установить всех лиц, причастных к совершенным преступлениям, поручив подключиться к расследованию криминалистам Главного управления криминалистики (криминалистического центра) СК РФ.

Напомним, что 23 января во многих российских городах прошли несанкционированные акции сторонников Алексея Навального. По предварительным данным, в Москве приняли участие около 4 тысяч человек.