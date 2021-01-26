Три крупных астероида приблизятся к Земле на этой неделе Фото: Shutterstock

До конца текущей недели мимо Земли пролетят три крупных астероида, размер которых составит до 100 метров в диаметре. Об этом сообщил Центр изучения околоземных объектов NASA.

По данным NASA, уже в четверг, 28 января, мимо планеты на расстоянии, равном 5,5 дистанциям от Земли до Луны (примерно 2,2 миллиона км), пролетит астероид 2021 BZ, размеры которого оцениваются от 29 до 65 метров. Уточняется, что он максимально приблизится к Земле в 7:12 по московскому времени.

В пятницу, 29 января, мимо нашей планеты пролетит сразу два астероида. Первым из них будет более крупный астероид 2021 AG7, размеры которого специалисты оценивают от 47 до 110 м. Он приблизится к планете на расстояние, в 11 раз превышающее дистанцию от Земли до Луны в 11:50 по московскому времени. Еще на большем удалении промчится астероид 2021 AF7 размерами от 24 до 53 м.

В NASA также сообщили, что сегодня, 26 января, мимо нашей планеты на расстоянии около 10 расстояний до Луны уже пролетели два астероида - 2021 AL и 2021 BD3. В 12:58 по московскому времени пролетело первое космическое тело размерами 19–43 метра, в 04:01 - второе, размером до 67 метров.