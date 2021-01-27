Роспотребнадзор: В России нет штаммов коронавируса из ЮАР и Японии

Эпидемиолог заявил об отсутствии в России штаммов COVID из ЮАР и Японии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России не выявлены штаммы коронавируса из Южно-Африканской республики и Японии, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

- Роспотребнадзор четко следит за циркуляцией штаммов на территории России. Пока "южноафриканский" и "японский" штаммы коронавируса в России не обнаружены, - сообщил Горелов агентству РИА Новости.

Напомним, в середине декабря специалисты из ЮАР сообщили о выявлении в стране нового штамма коронавируса "501.V2". Мутация более заразна и приводит к тяжёлому течению болезни. Осложнения возникают даже у молодых людей без сопутствующих заболеваний.