ФСБ объяснила, почему в районе Геленджика есть бесполётная зона

В ФСБ объяснили бесполётную зону над мысом Идокопас Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Зона в районе мыса Идкопас стала бесполётной в интересах пограничной безопасности после приказа Министерства транспорта от 24 июля 2020 года, сообщили в Федеральной службе безопасности.

В ФСБ также заявили, что приказ приняли из-за "возросшей разведывательной активности ряда сопредельных государств, в том числе входящих в блок НАТО", сообщает РБК. Зарубежные государства, по словам ведомства, проявляли интерес к территории, на которой расположена пограничная застава пограничного управления ФСБ по Краснодарскому краю. В ведомстве также уточнили, что застава начала работать в октябре 2020 года.

На запрос издания в ФСБ ответили, что на этой территории работает отряд, который защищает участок российской границы, обеспечивает экономические и другие интересы страны, контролирует охрану водных и биологических ресурсов, а также следит за тем, чтобы физические и юридические лица не нарушали правила режима госграницы и погранконтроля.

- Других задач на отделение не возложено, - добавили в ФСБ.