Тува стала регионом с наименьшими темпами прироста COVID-19 за сутки. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Наименьший темп прироста COVID-19 зафиксирован в Туве - 0,07%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва - 0,07%, 2. Республика Алтай - 0,1%, 3. Москва, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Хакасия, Псковская область, Костромская область - 0,2%", - говорится в сообщении.

Согласно данным оперативного штаба, в России за сутки выявлено 17 741 случаев коронавирусной инфекции.

Всего за время пандемии в стране COVID-19 заразилось 3 774 672 человек. 3 202 483 смогли справиться с инфекцией, 71 076 пациентов стали жертвами болезни.

В данный момент, согласно указу президента Владимира Путина, в России проходит массовая вакцинация населения. Прививка выполняется препаратом, разработанным центром имени Гамалеи - "Спутник V".