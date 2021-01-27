МИД Китая поприветствовал решение России и США продлить договор СНВ-3

В МИД КНР отметили, что продление договора будет содействовать поддержанию глобальной стратегической стабильности Фото: REUTERS

Власти Китая приветствуют договорённость России и США продлить договор СНВ-3, сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь.

- Китай приветствует договоренность России и США продлить договор СНВ-3, - заявил Чжао Лицзянь и отметил, что это решение поможет международной безопасности, глобальной стратегической стабильности и миру.

Ранее сайт KP.ru сообщил, что вечером 26 января президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден провели переговоры по телефону. После него оба поручили своим сотрудникам срочно принять меры для продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений до 5 февраля 2026 года.