Умер Юрий Лахин, заслуженный артист РСФСР

Умер Юрий Лахин. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Умер Юрий Лахин. Актер театра и кино скончался в возрасте 68 лет. Об этом сообщил уральский драматург Николай Коляда на своей странице в Facebook в среду.

"Печальная новость пришла из Москвы. Умер Юрий Лахин. Когда-то он был ведущим актером в Свердловской драме", - написал он.

Юрий Лахин родился 23 июля 1952 года в Запорожье. Позднее его семья переехала на Урал, где будущий артист вырос и закончил школу.

После школы он поступил в Свердловское театральное училище. В 1978, после его окончания, поступил на службу в Свердловский академический театр драмы. Позднее Лахин уехал в Москву и был принят на работу в Театр на Покровке, а после - в театр "Сатирикон".

Артист полюбился зрителю ролями в сериалах "Ликвидация", "Молодежка", "Вечный зов", "Громовы".