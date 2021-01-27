Путин и Байден не обсуждали по телефону перспективы личной встречи Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ходе телефонного разговора, который состоялся во вторник, 26 января, президенты России и США, Владимир Путин и Джо Байден не обсуждали перспективы личной встречи и визитов, однако выразили готовность к продолжению диалога. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Как таковая личная встреча не обсуждалась, тема визитов не обсуждалась, но была подчеркнута готовность и намерение продолжать диалог», - сообщил представитель Кремля.

Песков назвал первый телефонный разговор Путина и Байдена «рабочим и откровенным», а также отметил, что политики уже встречались в 2011 году в Москве, и «уже тогда говорили друг с другом достаточно откровенно».

По словам пресс-секретаря российского лидера телефонный разговор двух лидеров продолжался чуть больше 35 минут, и состоялся по инициативе российской стороны.

Напомним, ранее возможность встречи Путина и Байдена прокомментировал посол России в США Анатолий Антонов. По его словам, такая встреча может состояться при улучшении эпидемиологической обстановке в стране. Дипломат отметил, что при формировании графика политических контактов Москва оценивает как эпидемиологическую обстановку, так и возможности общения на полях многосторонних мероприятий, а также содержательное наполнения подобных встреч. Он также уточнил, что любые подобные планы подлежат обсуждению с новой американской администрацией.