Отказ от вакцинации повлечет за собой мировой коллапс, считает врач

Отказ от вакцинации повлечет за собой мировой колапс, считает врач. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич заявил, что людям грозит мировой коллапс.

"Если от вакцинации как метода борьбы с распространением COVID-19 откажутся даже несколько государств, то может случится мировой коллапс, локдаун, последствия которого очень сложно представить. Поэтому считаю, что мы все должны сплотиться и работать одной большой командой, забыв о разногласиях, и объединиться в борьбе с пандемией", - сказал Менделевич РИА Новости.

Он напомнил, что вакцина - это единственный способ остановить пандемию и вернуться к прежней жизни. При этом врач подчеркнул, что вакцинация в России является добровольной, и граждане сами принимают решение о прививке.

Ранее на международном форуме в Давосе президент России Владимир Путин завил, что недоступность прививок от коронавиурса даже в нескольких странах может стать большой угрозой для остальных.

Начиная с 18 января, в России, согласно указу президента, проходит массовая вакциная от коронавируса.