Поклонская назвала украинский закон о языке антинародным

Наталья Поклонская Фото: Иван МАКЕЕВ

Заместитель председателя комитета российской Государственной думы по международным делам Наталья Поклонская в эфир «Война и мир» с Романом Головановым на Радио «Комсомольская правда» прокомментировал запрет в общественных местах Украины разговор на русском языке, назвав этот закон антинародным.

«Я считаю, что этот закон антинародный. Абсолютно. И закончится это снятием, отменой этого закона. То есть, на смену придет другой закон, который отменит действие этого, абсурдного», - заявила политик

По ее словам, этот закон направлен на это, чтобы разорвать связь украинцев с русскими, однако, по ее словам, «запретный плод всегда сладок».

«Может быть, этот закон сыграет на все наоборот? И среди людей вызовет такие недовольства, что будет, может быть, очередной майдан. Кто его знает? Опять-таки, что там в обществе как происходит - развивается ли ситуация?» - предположила Поклонская.