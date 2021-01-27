Наталья Поклонская рассказала о будущем месте работы Фото: Михаил ФРОЛОВ

В эфир «Война и мир» с Романом Головановым на Радио «Комсомольская правда» заместитель председателя комитета российской Государственной думы по международным делам Наталья Поклонская рассказала о своем будущем месте работы. По ее словам, она готова остаться в Госдуме, но рассматривает и другие варианты.

Поклонская уточнила, что, если в 2021 году во время выборов в Госдуму ее включат в списке, то она пойдет на переизбрание, в противном случае он вернётся на предыдущее место работы.

«Ну, если меня включают в предвыборные списки, партия, которая включила меня в 2016 году, «Единая Россия», то да, я пойду. Если нет, то возвращаюсь на предыдущее место работы», - сказала председателя комитета по международным делам.

Как отметила депутат, речь идет либо о должности прокурора Крыма, «либо равнозначная должность». «Прокурор любого другого субъекта», - добавила она.