Процедуру проведения ЕГЭ в 2021 году Рособрнадзор оставит без изменений Фото: Евгения ГУСЕВА

В России для выпускников 11-х классов процедура проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2021 году не изменится по сравнению с прошлым годом из-за эпидситуации в стране. Об этом рассказал начальник управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора Игорь Круглинский.

- Сама по себе процедура проведения экзаменов не изменится, она будет такая же, какой была в минувшем году. Однако нельзя сказать, что это традиционная процедура, поскольку эпидситуация наложила свои определенные ограничения, - рассказал представитель ведомства в эфире программы "Утро России" на телеканале "Россия-1".