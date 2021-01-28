Россияне рассказали, сколько потратили на отдых в стране в 2020 году

Россияне рассказали, сколько потратили на отпуск в 2020 году Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Россияне рассказали, сколько денег они потратили на отпуск в стране в пролом году. По данным исследования сервиса планирования путешествий OneTwoTrip, треть путешественников уложились в сумму от 20 до 40 тысяч рублей.

В ходе опроса 17,3% респондентов рассказали, что во время отдыха они потратили от 30-40 тысяч рублей на одного человека. 16,8% опрошенных отдохнули чуть бюджетное и потратили от 20 до 30 тысяч рублей на одного. А еще 16,3% россиян и вовсе смогли уложиться в отпуске менее чем в 20 тысяч рублей.

11,2% заплатили за отпуск, проведенный в России, от 40 до 50 тысяч рублей. 15,2% — от 50 до 60 тысяч рублей за одного человека. Также по 6,3% опрошенных признались, что потратили во время отпуска от 60 до 70 и от 70 до 80 тысяч рублей на одного человека, передает RT.

Отдых 1,8% путешественников стоил от 80 до 90 тысяч рублей, еще 8,8% смогли позволить себе отпуск стоимостью более 90 тысяч рублей на человека.

При этом большинство опрошенных – 89% - отметили, что отдых в российских городах и курортах им понравился, передает телеканал «360».