Продюсер шоу «Маска» рассекретила костюмы для участников нового сезона. Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

14 февраля стартует второй сезон популярного шоу «Маска». До премьеры остается все меньше времени, и продюсеры постепенно раскрывают тайны. Например, в состав приглашенного жюри вошли Валерия, Регина Тодоренко, Филипп Киркоров и Тимур Родригез. За кем останется пятое кресло пока в секрете.

Зато известны костюмы, в которые будут облачаться герои шоу. В список попали 14 персонажей: Ананас, Банан, Белый Орел, Единорог, Заяц, Змея, Крокодил, Лама, Неваляшка, Носорог, Пингвин, Розовая Пантера, Солнце и Черная Пантера.

А вот костюм Джокера и Попугая никто не выбрал. Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Продюсер проекта Юлия Сумачева показала некоторые костюмы и рассказала об их особенностях.

- Банан - это маска из американской версии шоу, мне очень понравился образ, он сразу вызывает улыбку и положительные эмоции. Уникальная находка, с которой можно придумывать самые разные номера, и задумки уже есть. К тому же это самый легкий из всех костюмов, - отметила Юлия в беседе с NEWS.ru.

Весит Банан 13 килограммов, что очень внушительно. Но остальные еще тяжелее.

Шоу стартует 14 февраля. Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

А самым трудоемки оказался костюм Белого Орла. Изначально пытались сделать другую птицу, но получился именно Орел.

- Долго думали, как прикрепить перья. В итоге они будут держаться на оводе колеса, - поделилась Юлия.

А вот Джокером и Павлином никто быть не захотел.