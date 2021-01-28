Заболевшего коронавирусом Василия Ланового перевели в реанимацию

Народного артиста СССР Василия Ланового, ранее госпитализированного с COVID-19, перевели в реанимацию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Народного артиста СССР Василия Ланового перевели в реанимацию, сообщил директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок. Лановой проходит лечение от осложнений после коронавируса.

- Вчера самочувствие Василия Семеновича ухудшилось <...>. Он находится под наблюдением врачей, а нам остаётся только надеяться на лучшее и молиться, - передаёт слова Кирилла Крока агентство РИА Новости.

В больнице №15 имени Филатова также подтвердили информацию обо ухудшении состояния Василия Ланового.

Напомним, как сообщал ранее сайт KP.ru, о заражении Ланового коронавирусом стало известно, когда он сдавал очередные анализы на антитела накануне спектакля. После обнаружения антител, артист сдал два ПЦР-теста, которые 2 января дали положительный результат. Несмотря на отсутствие симптомов, семья Василия Ланового приняла решение направить 86-летнего артиста под наблюдение врачей.

7 января директор концертной программы Ланового сообщила, что артист выздоравливает, появились антитела, а пятипроцентное поражение лёгких прошло.

16 января Лановому исполнилось 87 лет.

Василий Лановой прославился ролями Ивана Вараввы в фильме "Офицеры" 1971 года и Карла Вольфа в многосерийной картине "Семнадцать мгновений весны".